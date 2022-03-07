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Автор Дмитрий Плотников

Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Политика

Ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались. Это по итогам третьего раунда встречи заявил глава делегации Владимир Мединский.

Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Российский дипломат подчеркнул, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Однако представители Киева заверили, что уже завтра эти гумкоридоры заработают.

Украинские переговорщики забрали с собой все привезенные российской стороной документы, для ознакомления, добавил глава делегации.

Мединский подчеркнул, что контакты продолжатся, пишут СМИ.

Депутат Леонид Слуцкий разделяет пессимизм коллег.

"Переговоры России и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат", — сказал он.

Встреча проходила в Брестской области Белоруссии и продолжалась около трёх часов. Состав нашей делегации не поменялся: помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, заместитель главы Министерства обороны Александр Фомин, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, глава министерства обороны Алексей Резников.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир мединский
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Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался
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