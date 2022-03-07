Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались. Это по итогам третьего раунда встречи заявил глава делегации Владимир Мединский.

Российский дипломат подчеркнул, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Однако представители Киева заверили, что уже завтра эти гумкоридоры заработают.

Украинские переговорщики забрали с собой все привезенные российской стороной документы, для ознакомления, добавил глава делегации.

Мединский подчеркнул, что контакты продолжатся, пишут СМИ.

Депутат Леонид Слуцкий разделяет пессимизм коллег.

"Переговоры России и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат", — сказал он.

Встреча проходила в Брестской области Белоруссии и продолжалась около трёх часов. Состав нашей делегации не поменялся: помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, заместитель главы Министерства обороны Александр Фомин, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, глава министерства обороны Алексей Резников.