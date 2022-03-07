РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз

Глава Войск радиацио́нной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов отметил, что из-за работы биологических лабораторий на Украине заболеваемость корью в стране выросла в сто раз.

Об этом начальник РХБЗ РФ сообщил в ходе брифинга.

"На территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита", — в частности сказал высокопоставленный военный.

Также он отметил, что под предлогом борьбы с коронавирусом Украина отправила Штатам тысячи образцов сыворотки пациентов, относящихся "к славянскому этносу".

Также сообщается, что лаборатории в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, а во Львове — с возбудителями сибирской язвы, чумы и бруцеллеза.

По словам главы войск РХБЗ, кураторы из США понимают, что если информация о коллекции патогенов попадёт к российским экспертам, то будет подтверждено нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

"А именно, проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку с которой проводилось ликвидационное мероприятие", - подытожил Кириллов.