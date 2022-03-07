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Автор Дмитрий Плотников

Из Мариуполя пытаются бежать националисты. ВСУ в городе не осталось

Политика

Украинский нацбаты продолжают удерживать граждан Мариуполя в заложниках, а сами пытаются покинуть город под видом мирного населения.

Из Мариуполя пытаются бежать националисты. ВСУ в городе не осталось

Жители Мариуполя жалуются родственникам из Украины и России, что предоставленные гражданскому населению для выхода по "зеленому коридору" автобусы захватили представители националистического батальона "Львов", и собираются уезжать на них самостоятельно, сообщает Политцентр. Мирные гражданские насильно удерживаются бойцами "Правого сектора" (организация запрещена в России).

Находящийся в Донбассе российский военкор Александр Сладков смог пообщаться с солдатами ДНР. По его словам, кольцо вокруг города замкнули плотно, а потому у националистов нет шанса вырваться.

Националистические батальоны в Мариуполе потеряли былой запал и перестали активно сопротивляться, рассказал боец из Чечни.

"Огрызаются укропы. Но видно, что не могут как раньше. Там находятся наци, всушников там почти нету, в основном – "Айдар", все вот эти нацбаты", – заверил солдат.

Сейчас армия ДНР продолжает полномасштабное наступление на Юге. Что касается ВСУ, те практические озверели от успехов войск донецкой республики, и сейчас с остервенением разрушают Донецк, Горловку, Докучаевск из всех доступных видов вооружения.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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