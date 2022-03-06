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Автор Дмитрий Плотников

Украинские нацисты заверяют жителей Мариуполя, что Россия отменила эвакуацию

Политика

Украинские националисты блокируют гражданских в Мариуполе и пытаются убедить в "отмене эвакуации", сообщают власти Донецкой Народной Республики. Эта информация была подтверждена и самими жителями города.

Украинские нацисты заверяют жителей Мариуполя, что Россия отменила эвакуацию

Несмотря на ранние договорённости, украинские нацисты заблокировали предоставленный гуманитарный коридор, по которому мирные жители Мариуполя могут покинуть зону боевых действий. Даже через несколько часов после прекращения огня из города не выехал ни один человек, сообщает Царьград.

Местные чаты мариупольских жителей переполняют сообщения о многочасовых очередях на выезд, где время было потрачено впустую. Боевики с нашивками нацбатов, при поддержке полиции, разогнали гражданских по домам, заверяя в отмене эвакуации.

"Приехала полиция на Металлургов, 193 и сказали, чтобы все расходились по укрытиям. Что-то пошло не по плану", - гласят сообщения от встревоженных жителей Мариуполя.

Официальные власти продолжают убеждать граждан, что отмена произошла по вине России. На самом деле, нацисты побоялись потерять свой "живой щит", если все жители уйдут по согласованным "зелёным коридорам". Мало того, для нагнетания страха и истерии в городе был подорван жилой дом. Сообщается, что под завалами остались две сотни людей - преимущественно женщины и дети.

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