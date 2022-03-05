Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны

Российский президент Владимир Путин подписал указ о порядке выплат долгов иностранным кредиторам из государств, совершивших "недружественные действия" против Москвы. Согласно документу, такие страны будут определены кабмином РФ в двухдневный срок, сообщает "Коммерсант".

Лидер России разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях. Указ касается исполнения обязательств в размере свыше 10 млн рублей в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу Банка РФ на первое число каждого месяца.

В документе определяется порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, в том числе тем, кто не связан с государствами, совершившими "недружественные действия".

Экономист и стратег крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Золтан Позар считает, что доллар США достиг критического переломного момента. По его словам, гегемония доллара США может закончиться, если Россия будет отрезана от доступа к своим валютным резервам.

Аналитик ожидает, что рынки, на которых в настоящее время доминируют евро и доллар США, будут ясно ощущать последствия этого развития с течением времени.

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