В стране НАТО атаковали местную власть и сорвали флаг ЕС, установив российский

В четверг, 3 марта, на праздничных мероприятиях в Болгарии представители власти получили настоящий дождь из снежков под крики "Предатели!" и "НАТО, вон!"

День Освобождения, который болгары отмечают 3 марта, приурочен к подписанию Сан-Стефанского договора, подписанного в 1878 году представителями России и Османской империи. Он освободил Болгарию из-под османского ига, и страна стала крупнейшей на Балканах.

В этом году впервые площадку на пике Шипка разгородили металлическими заборами, отделившими простых граждан от представителей власти, среди которых были премьер-министр Кирилл Петков, вице-премьер Даниэль Лорер и спикер Национального собрания Никола Минчев, сообщает Политцентр. Горожане встретили официальных лиц возгласами "В отставку", сорвали флаг Евросоюза с постамента и водрузили на его место российский триколор.

"На этом месте мы чтим память и мировой подвиг добровольцев, что доказывает величие болгарского народа", — произнёс в своей речи спикер парламента Болгария.

Под крики и улюлюканье болгары напомнили спикеру, что решающую роль в освобождении страны сыграли российские воины. Выступление премьера Петкова также было сорвано лозунгами "Предатель" и "НАТО, вон". Утихомирить негодующих граждан смогли только внушительные силы полиции и начатая заупокойная молитва в память о русских солдатах, положивших свои жизни на вершине.

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