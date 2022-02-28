Захарова рассказала об "оставшихся" друзьях у России из-за Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на фоне происходящего на Украине, у России остались друзья. Так, по её словам, реакция мировых гигантов говорит сама за себя.

"Конечно есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. Ну, в частности, Китай. Вы же видите эту реакцию", — пояснила представитель МИД в эфире "России-1".

Кроме того, по словам Захаровой, международными организациями делалось всё, чтобы не дать высказаться людям о реальной ситуации на Украине. Тем временем страну "накачивали" оружием.

"И сейчас… будет осознание того, почему это происходит. Потому что напичкали Украину оружием, потому что власть центральная просто делегитимизировала себя в Киеве, не контролирует ситуацию тогда, когда по всей стране оружие распространяли целый год", — заключила представитель МИД.

Ситуацию с Незалежной она сравнила с событиями в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Тогда, по словам Захаровой, происходил такой же сценарий.

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