Россия эвакуирует своих граждан из Европы

Правительство России начало работу над планом эвакуации своих граждан из Европы после того, как ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний на фоне проводимой РФ спецоперации по принуждению к миру.

Федеральное агентство воздушного транспорта России и Федеральное агентство по туризму объявили в воскресенье, что они работают с МИД России над эвакуацией россиян из европейских стран, поскольку они продолжают вводить санкции, отрезая российские самолеты от своего воздушного пространства.

В распространённом сообщении уточняется, что "график рейсов будет сформирован после уточнения необходимых провозных мощностей":

"Российские авиакомпании готовы выполнять свои обязательства перед пассажирами и доставлять их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по этому вопросу”.

Ведомства посоветовали россиянам в Европе зарегистрироваться в приложении МИД России Foreign Assistant для смартфонов.

Более десятка европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков, а также частных самолетов из России. Выступая в воскресенье, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью ЕС будет отказать всем российским самолетам в доступе к территории блока, "что означает, что они не смогут летать над блоком или приземляться в каких-либо аэропортах внутри него”.

В воскресенье флагманский российский перевозчик "Аэрофлот" объявил об отмене всех рейсов в Европу.

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