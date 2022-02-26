Украинские нацисты на Донбассе бегут, теряя флаги

Вооружённые силы Донецкой народной республики успешно продолжают освобождать свою землю от армии Украины. Вместе с ВСУ бегут и боевики различных националистических подразделений.

"По всей линии, что ранее называли "линией разграничения", сейчас – линией боевого соприкосновения, идёт наступление при поддержке артиллерии, при поддержке министерства обороны РФ", - рассказал во время прямого эфира военкор Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что украинская армия и боевики продолжают активно сопротивляться, но бойцы ДНР успешно гонят их дальше, пишет Политцентр. Поддубный уточнил ключевой момент: в отличие от ВСУ, армия ДНР не атакует мирную инфраструктуру. Донецкие войска освободили село Николаевка, которое в ходе наступления удалось сохранить совершенно целым. Но как только украинская армия отошла от населенного пункта, по Николаевке начался просто огненный вал артиллерии: РСЗО, ствольная артиллерия, миномёты, а затем занялись пожары.

"Крайне важная деталь - в Николаевке стояли боевики "Правого сектора" (организация запрещена в России), так вот они убегали так быстро, что побросали собственные флаги, которые висели там на обозрение и населённому пункту, и на обозрение позиций ДНР. Бежали быстро", – отметил журналист.

Военкор с сожалением пояснил, что нацисты отказываются выпускать из городов местных жителей, а используют их в качестве живого щита.

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