EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Джо Байден: в российско-американских отношениях "полный разрыв"

Политика

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором охарактеризовал состояние российско-американских отношений. По словам главы Белого дома, между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент "полный разрыв".

Джо Байден: в российско-американских отношениях "полный разрыв"

"На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути", - отметил Джо Байден, обращаясь к американцам.

Таким образом он описал двусторонние отношения между Россией и США на фоне украинских событий, пишет РИА Новости. Данная характеристика не означает прекращения дипломатических связей, ранее Госдеп отмечал их особую актуальность во время кризиса. Все посольские учреждения двух стран и в России, и в Соединённых Штатах не прекращали свою работу.

Байден отметил, что большая часть мировых государств осудили действия российского руководства, а потому "России предстоят холодные дни".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что приказал начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины по просьбе донбасских республик. Ответственным за возможное кровопролитие он назвал правящий на Украине режим. Отдельно Путин обратился к украинским военным, котором посоветовал не выполнять преступные приказы Киева, а сложить оружие и возвращаться к семьям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия владимир путин
Sberbank
Новости
Авиакомпаниям США запретили летать над Украиной, Белоруссией и частью РФ
В Британии призвали разбомбить с воздуха танки ВС России
Зеленский обратился за военной помощью и санкциями к "Бухарестской девятке"
Как Литва намерена поддержать Украину
Джо Байден: в российско-американских отношениях "полный разрыв"
ВСУ ударили "Точкой-У" по военному аэродрому Ростовской области
Володин назвал три роковые ошибки Зеленского
Российский посол Галузин Токио: "Санкции не останутся без ответа"
Аксёнов: более 20 домов повредило из-за взрывов снарядов в Крыму
Рогозин: составлявших антироссийские санкции надо проверить на Альцгеймер
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Мир. Новости мира
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Политика. Новости и аналитика
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Последние материалы
Кадры недавнего массированного обстрела Мариуполя оказались из 2015 года
В Ростовской области на шахте обрушилась горная порода: под завалами есть люди
Авиакомпаниям США запретили летать над Украиной, Белоруссией и частью РФ
В Британии призвали разбомбить с воздуха танки ВС России
Зеленский обратился за военной помощью и санкциями к "Бухарестской девятке"
Как Литва намерена поддержать Украину
Джо Байден: в российско-американских отношениях "полный разрыв"
ВСУ ударили "Точкой-У" по военному аэродрому Ростовской области
Володин назвал три роковые ошибки Зеленского
Российский посол Галузин Токио: "Санкции не останутся без ответа"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников