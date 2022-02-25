Джо Байден: в российско-американских отношениях "полный разрыв"

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором охарактеризовал состояние российско-американских отношений. По словам главы Белого дома, между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент "полный разрыв".

"На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути", - отметил Джо Байден, обращаясь к американцам.

Таким образом он описал двусторонние отношения между Россией и США на фоне украинских событий, пишет РИА Новости. Данная характеристика не означает прекращения дипломатических связей, ранее Госдеп отмечал их особую актуальность во время кризиса. Все посольские учреждения двух стран и в России, и в Соединённых Штатах не прекращали свою работу.

Байден отметил, что большая часть мировых государств осудили действия российского руководства, а потому "России предстоят холодные дни".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что приказал начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины по просьбе донбасских республик. Ответственным за возможное кровопролитие он назвал правящий на Украине режим. Отдельно Путин обратился к украинским военным, котором посоветовал не выполнять преступные приказы Киева, а сложить оружие и возвращаться к семьям.

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