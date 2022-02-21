Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

Ранее лидер страны провёл экстренное заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Все члены Совбеза поддержали признание ДНР и ЛНР, о котором ранее Путина попросили главы этих республик. В конце заседания президент сообщил, что огласит своё решение в течение дня.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе сильно обострилась. Украинские военные обстреливают территории ДНР и ЛНР, жители которых эвакуируются в Россию.