Британский премьер спрогнозировал крупнейшую войну в Европе с 1945 года

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", — сказал глава правительства.

Как считает политик, в настоящее время существует высокая вероятность вторжения российских войск на Украину. Отмечается, что оно будет происходить еще и со стороны Белоруссии, чтобы "окружить Киев". Это приведет к тому, что пострадавшие будут как с украинской так и с российской стороны.

По словам лидера США Джо Байдена, угроза "вторжения России" на Украину по-прежнему высока, и, вероятно, нападение случится в считанные дни. Президент США утверждает, что Москва только сделала вид, что отводит свои войска от украинско-российской границы, а на самом деле не только этого не сделала, но и направляет туда дополнительные силы.

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