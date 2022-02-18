Депутат Журова оценила обвинение РФ во вторжении в "части Восточной Европы"

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала Pravda.Ru слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия вторгалась в "части Восточной Европы".

"Мы же понимаем, что это информационная война. Нам было озвучено, что мы должны были напасть на Украину, а мы не нападаем. Надо дальше продолжать подогревать аудиторию этой информацией. Но что-то не помню, чтобы мы на Европу нападали в последние много-много лет. Потому что даже во время Великой Отечественной войны не мы нападали", — заявила Журова.

По словам депутата, Вашингтон уговаривает Москву совершить вторжение на Украину.

"США уговаривают нас напасть на Украину. Просто уже уговаривают. Они видимо, таким образом думают, что мы уговоримся что ли? А мы не уговариваемся", — отметила собеседница издания.

Она опровергла обвинения Запада в адрес Москвы о планах "вторгнуться" на Украину.

"У России точно нет цели нападать. Даже когда мы свое вооружение показывали, то президент всегда уточнял, что это не для нападения, а для предостережения: если вы собираетесь напасть, то имейте в виду, что у нас с армией всё в порядке", — подчеркнула Журова.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия вторгалась в "части Восточной Европы". При этом постпред не пояснила, какие страны она подразумевает. После этого заявления глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Томас-Гринфилд "образчиком "изысканной дипломатии".

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