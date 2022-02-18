Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд явила собой "образчик "изысканной дипломатии", когда говорила о неминуемом "вторжении" России на Украину.
Ранее Томас-Гринфилд сказала в интервью CNN, что Россия "вторгалась в другие части Восточной Европы". При этом постпред США при ООН не пояснила, какие страны она подразумевает.
"Образчик "изысканной дипломатии" явила собой постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд", — пошутил Лавров.
Ранее глава МИД РФ призвал США соблюдать "понятия" на международном уровне".
"Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — "пацан сказал — пацан сделал", — отметил Лавров.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Фигурист сделал ставку на победу россиянки.
Фигурист сделал ставку на победу россиянки.