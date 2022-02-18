Лавров иронично назвал постпреда США при ООН "образчиком "изысканной дипломатии"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд явила собой "образчик "изысканной дипломатии", когда говорила о неминуемом "вторжении" России на Украину.

Ранее Томас-Гринфилд сказала в интервью CNN, что Россия "вторгалась в другие части Восточной Европы". При этом постпред США при ООН не пояснила, какие страны она подразумевает.

"Образчик "изысканной дипломатии" явила собой постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд", — пошутил Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал США соблюдать "понятия" на международном уровне".

"Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — "пацан сказал — пацан сделал", — отметил Лавров.

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