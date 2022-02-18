"Пацан сказал — пацан сделал": Лавров о важности договора по безопасности с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит настаивать на том, чтобы НАТО письменно обязались соблюдать гарантии безопасности и руководствовались честным подходом.

Чтобы объяснить важность договора, Лавров использовал фразу "пацан сказал — пацан сделал".

"Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — "пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — сказал Лавров в интервью RT.

В четверг, 17 февраля МИД РФ опубликовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности. В этом документе Россия в очередной раз опровергла обвинения в подготовке "нападения" на Украину, предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности, призвала Североатлантический альянс к нерасширению на восток и отводу американского военного контингента из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики.

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