Политолог Марков: "Население Украины готово к кардинальной смене власти"

Население Украины ненавидит и презирает действующую власть, а боится выступать против неё только из-за страха политических репрессий. И народ ждёт ликвидации этого режима. Так считает российский политолог Сергей Марков.

Эксперт заметил, что День Единения, назначенный президентом Владимиром Зеленским на 16 февраля, провалился. Причём весьма печальную картину описывает американское издание "Вашингтон Пост": на Майдане собралось только около 100 человек, они что-то попели вокруг флага, а из всех проезжающих мимо автомобилей приветственный гудок был только один раз.

Провалился День Единения и во всех остальных городах, добавил аналитик. В школах заставляли школьников по Zoom петь гимн в вышиванках. Учителя повсеместно саботировали всем очевидный безумный приказ Зеленского и его министра.

По мнению Маркова, провал Дня Единения показывает, что массовой поддержки правящего киевского режима не существует. А население скорее ненавидит и презирает власть.

"Даже в столице, где националистов ранее поддерживали, эта поддержка, видимо, ушла. Только несколько десятков тысяч людей за зарплату делают вид, что они поддерживают этот режим. Население ненавидит и режим, и его главу, и этих продажных активистов и готово их буквально отлавливать, если произойдёт быстрая смена власти", — заключил политический эксперт в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен