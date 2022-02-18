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Автор Николай Ткаченко

Политолог Марков: "Население Украины готово к кардинальной смене власти"

Политика

Население Украины ненавидит и презирает действующую власть, а боится выступать против неё только из-за страха политических репрессий. И народ ждёт ликвидации этого режима. Так считает российский политолог Сергей Марков.

Политолог Марков: "Население Украины готово к кардинальной смене власти"

Эксперт заметил, что День Единения, назначенный президентом Владимиром Зеленским на 16 февраля, провалился. Причём весьма печальную картину описывает американское издание "Вашингтон Пост": на Майдане собралось только около 100 человек, они что-то попели вокруг флага, а из всех проезжающих мимо автомобилей приветственный гудок был только один раз.

Провалился День Единения и во всех остальных городах, добавил аналитик. В школах заставляли школьников по Zoom петь гимн в вышиванках. Учителя повсеместно саботировали всем очевидный безумный приказ Зеленского и его министра.

По мнению Маркова, провал Дня Единения показывает, что массовой поддержки правящего киевского режима не существует. А население скорее ненавидит и презирает власть.

"Даже в столице, где националистов ранее поддерживали, эта поддержка, видимо, ушла. Только несколько десятков тысяч людей за зарплату делают вид, что они поддерживают этот режим. Население ненавидит и режим, и его главу, и этих продажных активистов и готово их буквально отлавливать, если произойдёт быстрая смена власти", — заключил политический эксперт в своём Telegram-канале.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы киев россия украина сергей марков владимир зеленский
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