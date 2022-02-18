Песков рассказал о сне Путина по ночам

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, лидера РФ постоянно держат в курсе меняющейся ситуации в Донбассе.

"У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, конечно, у Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел", — сообщил Песков журналистам.

Пресс-секретарь сказал, что вся необходимая информация поступает президенту оперативно, в виде докладов тех или иных спецслужб, что даёт возможность Путину держать ситуацию под контролем, пишет Газета.Ru.

Также представители прессы спросили Пескова, как президенту РФ спится по ночам.

"Спокойно. Его пресс-секретарь спит не менее спокойно, но чутко", — уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, последние события в Донбассе заставляют тревожиться, являясь потенциально опасными.

17 февраля в ДНР и ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками их позиций на линии соприкосновения в Донбассе. По словам представителя ДНР Руслана Якубова, использование Киевом артиллерии и миномётов прямо нарушает Минские договорённости.

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