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Автор Светлана Нерадовская

Песков рассказал о сне Путина по ночам

Политика

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, лидера РФ постоянно держат в курсе меняющейся ситуации в Донбассе.

Песков рассказал о сне Путина по ночам

"У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, конечно, у Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел", — сообщил Песков журналистам.

Пресс-секретарь сказал, что вся необходимая информация поступает президенту оперативно, в виде докладов тех или иных спецслужб, что даёт возможность Путину держать ситуацию под контролем, пишет Газета.Ru.

Также представители прессы спросили Пескова, как президенту РФ спится по ночам.

"Спокойно. Его пресс-секретарь спит не менее спокойно, но чутко", — уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, последние события в Донбассе заставляют тревожиться, являясь потенциально опасными.

17 февраля в ДНР и ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками их позиций на линии соприкосновения в Донбассе. По словам представителя ДНР Руслана Якубова, использование Киевом артиллерии и миномётов прямо нарушает Минские договорённости.

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«Кто, если не Путин?» / Дмитрий Песков о транзите власти в России
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс дмитрий песков владимир путин
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