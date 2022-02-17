Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва обнародует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как направит документ в Вашингтон.
По словам главы МИД, документ будет иметь как бумажную, так и электронную форму.
Министр ответил на вопрос, когда именно Москва направит США свой ответ.
"Планируем это сделать сегодня", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект ответа РФ по гарантиям безопасности, который ему представил Лавров. Российский ответ Вашингтону и НАТО сформулирован на 10 страницах. Министр напомнил лидеру страны, что МИД и другие ведомства изучили ответ Запада на предложение Москвы. США и Североатлантический альянс отрицательно ответили на требования РФ о нерасширении НАТО, неразмещении ударных вооружений и о возврате конфигурации альянса в Европе к позициям 1997 года.
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