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Автор Игорь Рябов

Лавров обозначил сроки публикации Россией ответа США по гарантиям безопасности

Политика

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва обнародует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как направит документ в Вашингтон.

Лавров обозначил сроки публикации Россией ответа США по гарантиям безопасности

По словам главы МИД, документ будет иметь как бумажную, так и электронную форму.

Министр ответил на вопрос, когда именно Москва направит США свой ответ.

"Планируем это сделать сегодня", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект ответа РФ по гарантиям безопасности, который ему представил Лавров. Российский ответ Вашингтону и НАТО сформулирован на 10 страницах. Министр напомнил лидеру страны, что МИД и другие ведомства изучили ответ Запада на предложение Москвы. США и Североатлантический альянс отрицательно ответили на требования РФ о нерасширении НАТО, неразмещении ударных вооружений и о возврате конфигурации альянса в Европе к позициям 1997 года.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нато сергей лавров владимир путин
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