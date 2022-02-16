Кедми: Россия могла бы превратить в кошмар курильскую авантюру ВМС США

Американская субмарина, устроившая провокацию возле Курил, могла никогда не всплыть на поверхность, заявил политолог Яков Кедми в эфире ТК "Россия-1".

Своё мнение он прокомментировал цитатой из фильма "Грязный Гарри", главную роль в котором сыграл Клинт Иствуд:

"If you have to shoot — shoot, don't talk (Если тебе придётся стрелять — стреляй, не разговаривай — англ.). Могли бы и потопить", — сказал политолог, отметив, что вторжение в российские территориальные воды доказывает одно: "с США можно говорить лишь на языке Дикого Запада".

По словам Кедми, Россия могла превратить курильскую авантюру ВМФ США в "настоящий кошмар":

"Имея дело с людьми с Дикого Запада, надо говорить на понятном им языке. Если подлодка была четыре часа в территориальных водах России — а это запрещено, — она должна была там и остаться. Без всяких разговоров", — считает политолог.

Напомним, американская субмарина — атомная ударная подводная лодка класса "Вирджиния" — заплыла в территориальные воды РФ в Тихом океане неподалёку от Курильских островов. Чтобы выдворить её восвояси, российским морякам понадобилось целых три часа:

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