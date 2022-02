Американская субмарина, устроившая провокацию возле Курил, могла никогда не всплыть на поверхность, заявил политолог Яков Кедми в эфире ТК "Россия-1".

Своё мнение он прокомментировал цитатой из фильма "Грязный Гарри", главную роль в котором сыграл Клинт Иствуд:

"If you have to shoot — shoot, don't talk (Если тебе придётся стрелять — стреляй, не разговаривай — англ.). Могли бы и потопить", — сказал политолог, отметив, что вторжение в российские территориальные воды доказывает одно: "с США можно говорить лишь на языке Дикого Запада".