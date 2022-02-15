Политолог оценил слова Климова о создании на Западной Украине квазигосударства

Экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал Pravda.Ru слова сенатора Андрея Климова о создании на Западной Украине квазигосударства.

"Пора им там уже всем собраться в кучу, собраться всем последователям бандеровской идеологии в одном месте на Западной Украине, откуда они все порасползались по Украине", — заявил Дудчак.

По словам политолога, большинству украинцев было бы легче, если бы все бандеровцы уехали в Западную Украину и создали там своё государство.

"В России их, оказывается, тоже немало. Вплоть до того, что они могут даже создать государство, и было бы всем легче, в первую очередь большинству жителей Украины, да и Европе в целом", — отметил собеседник издания.

Дудчак признался, что ему приятно наблюдать, как дипломаты стран Запада бегут из Восточной Украины на Западную.

"Очень приятно видеть, как посольства западных стран переносят на Западную Украину, и начинается массовый спонтанный исход с территорий Восточной Украины, куда понаехали за последние годы", — добавил экономист.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с РИА Новости заявил, что партнеры Киева "раскалывают страну, переводя свои диппредставительства в Западную Украину", где происходит формирование какого-то "квазигосударственного образования".

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