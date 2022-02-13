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Автор Екатерина Широкова

Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти распорядились об эвакуации представителей дипмиссии в Киеве руководствуясь "логикой" и "разумом". Госсекретарь подчеркнул, что угроза "военного вторжения" России нарастает.

Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева

"Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, все еще находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой", — цитирует Блинкена РИА Новости.

Кроме того, госсекретарь уточнил, что в США не исключают "провокацию" со стороны России, чтобы оправдать полномасштабное военное вторжение в Незалежную.

Ранее Pravda. Ru цитировала сообщение австралийского МИД о том, что посольство страны в Киеве временно планируют закрыть. А все обязанности дипмиссии будет исполнять ведомство во Львове.

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Когда США и Россия поделят мир заново?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша киев энтони блинкен
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