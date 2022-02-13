Австралия вывозит своих дипломатов из Киева

Власти Австралии объявили об отъезде своих дипломатов и приостановке работы посольства в Киеве. Согласно информации, такое решение было принято на фоне "ухудшения безопасности" в Незалежной.

"На фоне ухудшающейся ситуации в области безопасности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной правительство Австралии распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и приостановило его работу", — говорится на сайте австралийского министерства иностранных дел.

Как уточнили в МИД, временно обязанности киевского посольства будут выполнять во Львове. Кроме того, министерство рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, так как "условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки".

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