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Автор Екатерина Широкова

Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине

Мир

Никакой войны нет и не будет, заявил американский политолог Дэвид Хендриксон. По его словам, конфликт вокруг Украины "выдумала" разведка США и "подливает масло в огонь" посредством иностранных СМИ.

Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине

Политолог подчеркнул, что США заинтересованы "подогревать страх" мировой общественности ради своих целей. Кроме того, Хендриксон уточнил, что российская сторона ежедневно опровергает ложную информацию.

"Путин, говорят они, каждый день угрожает войной, нацеленной на захват Украины. Нет, это то, что США и их подхалимы в СМИ говорят о том, что говорит и делает Путин", — написал политолог в своей статье "Почему Вашингтон сошёл с ума из-за Украины" в National Interest.

Хендриксон пояснил, что благодаря истерике вокруг украинского конфликта, американская сторона планирует остановить запуск "Северного потока-2" и "заработать" на оружие.

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Разведка США стучится в российские границы
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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