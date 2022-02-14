Кремль начинает ротацию региональных властей

Ротация власти в российских регионах, которую Кремль поставил на паузу в конце прошлого года, возобновляется.

Эксперты связывают это с тем, что в стране начинается подготовка к президентским выборам 2024 года.

Как сообщает издание "Акценты", новый "виток" кадровых перестановок начнётся с двух регионов Урала: Курганской и Тюменской областей, где с большой долей вероятности "Единая Россия" сменит партийных лидеров — места секретарей реготделений займут руководители регионов — спикеры Заксобров и губернаторы.

Таким образом федеральные власти пытаются "обновить кадры", чтобы впредь не допускать развития местечковых связей и политически-чиновничьих кланов.

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