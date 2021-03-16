Свежие данные от экспертов "Минченко консалтинг" позволили понять, в каких регионах главы наименее "устойчивы". В тройку "лидеров" по данному показателю вошли Тува, Северная Осетия и Ульяновская область.
Логично, что именно губернаторов данных регионов в скором времени может ждать отставка. И дело, возможно, даже не в рейтингах — Шолбан Кара-Оол, Сергей Морозов и Вячеслав Битаров просто попадут под "программу обновления" региональных властей. Оценить шансы "трио" на отставку "Общественная служба новостей" попросила гендиректора Центра развития региональной политики Илью Гращенкова.
Решения такого рода, отметил эксперт, принимаются исходя из желаний и нужд Кремля. Например, при низком рейтинге тот же Сергей Морозов вполне может остаться в кресле губернатора — нет альтернатив.
"В прошлом году собирались отправить в отставку почти 10 губернаторов, у которых подходил срок окончания полномочий, но решили оставить и не трогать то, что работает. В этом году тренд может измениться.
У Морозова, например, очень низкий электоральный рейтинг. Замена позволит повысить рейтинг, но регион проблемный, то есть победить могут, например, коммунисты. Поэтому решают: Морозов способен обыграть Куренного.
Шолбан Кара-Оола тоже отличается низким рейтингом. Но там решение будет принимать Шойгу. Потому что республика национальная, и он местный герой. Пока так называемый клан Шойгу не подберёт кандидатуру, назначения не будет. И непонятно, нужно ли оно. Потому что на всех выборах Оола даёт какие-то северокорейские результаты за "Единую Россию".
Тем более, уверен, он способен при переизбрании получить такой же высокий результат", — считает эксперт.
Говоря об отставках, можно выделить и другие регионы — например, "под замену" в ближайшие несколько лет имеют шансы пойти руководители Нижегородской, Кировской, Саратовской областей и Красноярского края. Это произойдёт в рамках "омоложения власти" — кресла могут занять молодые политики технократического толка (научно-технические специалисты).
"Старые губернаторы готовы работать по новым правилам, но им это не нравится, и они всё делают "с фигой в кармане". Это саратовский Радаев, красноярский Усс, который ослабел после Норильской катастрофы. То есть кадры такого плана. В ротацию рано или поздно они попадут.
Вторая линия — это оказавшиеся втянутые в борьбу финансово-промышленных групп. В командах таких губернаторов начинаются чистки, вбрасывается компромат. В таких условиях возможна отставка. Подобных шатающихся регионов много. Это Нижегородская область, Кировская область, Удмуртия, Марий Эл", — резюмирует Гращенков.
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