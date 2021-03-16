Пасьянс "Губернаторский": как Кремль "перетасует" региональные власти

Свежие данные от экспертов "Минченко консалтинг" позволили понять, в каких регионах главы наименее "устойчивы". В тройку "лидеров" по данному показателю вошли Тува, Северная Осетия и Ульяновская область.

Логично, что именно губернаторов данных регионов в скором времени может ждать отставка. И дело, возможно, даже не в рейтингах — Шолбан Кара-Оол, Сергей Морозов и Вячеслав Битаров просто попадут под "программу обновления" региональных властей. Оценить шансы "трио" на отставку "Общественная служба новостей" попросила гендиректора Центра развития региональной политики Илью Гращенкова.

Желания Кремля и новые тренды: как и где могут сменить губернаторов

Решения такого рода, отметил эксперт, принимаются исходя из желаний и нужд Кремля. Например, при низком рейтинге тот же Сергей Морозов вполне может остаться в кресле губернатора — нет альтернатив.

"В прошлом году собирались отправить в отставку почти 10 губернаторов, у которых подходил срок окончания полномочий, но решили оставить и не трогать то, что работает. В этом году тренд может измениться. У Морозова, например, очень низкий электоральный рейтинг. Замена позволит повысить рейтинг, но регион проблемный, то есть победить могут, например, коммунисты. Поэтому решают: Морозов способен обыграть Куренного. Шолбан Кара-Оола тоже отличается низким рейтингом. Но там решение будет принимать Шойгу. Потому что республика национальная, и он местный герой. Пока так называемый клан Шойгу не подберёт кандидатуру, назначения не будет. И непонятно, нужно ли оно. Потому что на всех выборах Оола даёт какие-то северокорейские результаты за "Единую Россию". Тем более, уверен, он способен при переизбрании получить такой же высокий результат", — считает эксперт.

Власть — технократам: кто придёт на смену "старой гвардии"

Говоря об отставках, можно выделить и другие регионы — например, "под замену" в ближайшие несколько лет имеют шансы пойти руководители Нижегородской, Кировской, Саратовской областей и Красноярского края. Это произойдёт в рамках "омоложения власти" — кресла могут занять молодые политики технократического толка (научно-технические специалисты).

"Старые губернаторы готовы работать по новым правилам, но им это не нравится, и они всё делают "с фигой в кармане". Это саратовский Радаев, красноярский Усс, который ослабел после Норильской катастрофы. То есть кадры такого плана. В ротацию рано или поздно они попадут. Вторая линия — это оказавшиеся втянутые в борьбу финансово-промышленных групп. В командах таких губернаторов начинаются чистки, вбрасывается компромат. В таких условиях возможна отставка. Подобных шатающихся регионов много. Это Нижегородская область, Кировская область, Удмуртия, Марий Эл", — резюмирует Гращенков.