Путин призвал МИД РФ добиваться от Запада "исчерпывающих гарантий безопасности"

Рост напряжённости в мире требует усиления противодействия возникающим угрозам, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к сотрудниками и ветеранам МИД страны в связи с Днём дипломатического работника.

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, первоочередной задачей является получение от Вашингтона и НАТО "исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности" РФ.

Президент заявил также об актуальности последовательной и системной работы с целью построения "справедливого и стабильного многополярного миропорядка".

Москва направила Вашингтону и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности в конце 2021 года. По итогам их обсуждения на переговорах США и альянс предоставили РФ письменные ответы на её предложения. В настоящее время они изучаются в Москве.

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