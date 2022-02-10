Постпред РФ при ООН оценил готовность Запада развязать конфликт с Москвой

Страны Запада намерены усиливать давление на РФ, чтобы повысить ставки на возможных переговорах по безопасности, но не пойдут на развязывание конфликта с Москвой, считает российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Мы далеки от мысли, что в Вашингтоне и в столицах отдельных ‎стран Запада вынашивают реальные планы по развязыванию конфликта ‎с Россией", — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Гатилова, военные приготовления стран Запада, а также политическое давление с их стороны и угрозы введения экономических санкций против РФ нацелены на повышение ставок на переговорах по безопасности.

Постпред отметил, что подобные приёмы известны в дипломатии и неоднократно применялись в истории международных отношений.

Гатилов заявил, что такие шаги западных стран заставляют власти РФ переосмыслить "происходящее вокруг Украины и по линии ‎соприкосновения Россия — НАТО.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в случае вторжения РФ на Украину ответом должно стать "нападение на Москву".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен