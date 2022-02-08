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Автор Денис Постольский

Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Бербок. Без России не обошлось

Политика

Украинский президент Владимир Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок якобы из-за позиции ФРГ по российскому проекту "Северный поток — 2" и поставкам оружия Киеву.

Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Бербок. Без России не обошлось

Как сообщил в Twitter журналист телеканала CNN Джейк Таппер, ссылаясь на источник, близкий к украинскому правительству, решение украинского лидера связано с отказом Бербок "заявить о том, что Германия откажется от "Северного потока — 2" даже в случае "вторжения" России", а также из-за отказа Германии предоставить "прямо или косвенно" какую-либо военную помощь Киеву.

"Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было намеренно, сказал мне источник", — написал Таппер.

Источник журналиста пожаловался на то, что многие в Восточной Европе и на Украине всё больше рассматривают Германию "скорее как союзника России, чем как союзника Запада".

Напомним, Германия остановит "Северный поток-2" лишь в том случае, если американцы предложат что-то своё вместо российского газа. Об этом заявил бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль. Он также добавил, что ранее Штаты выступали против германо-российских трубопроводов.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы украина германия владимир зеленский
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