На Украине заявили, что Зеленский находится в состоянии нервного срыва

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва из-за конфликтной ситуации вокруг государства. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

В интервью изданию "Украина.ру" специалист отметил, что Зеленский растерялся и не знает, что делать дальше в текущей ситуации, когда Запад постоянно "кричит" о якобы готовящемся вторжении РФ на украинские земли.

"Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. Зеленского или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдёт в никуда", — сказал Евсеев.

Эксперт добавил, что президента Украины можно понять, ведь влиятельные чиновники из Вашингтона подталкивают его к войне. Кроме того, Зеленский находится в замешательстве, так как не может самостоятельно решить проблему Донбасса, считает эксперт.

По словам Евсеева, украинский лидер пытается отыскать "выход из тупика", но у него это плохо получается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.