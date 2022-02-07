Смысл вмешательства Лондона в украинский конфликт и создание напряженности вокруг Москвы — возрождение Британской империи. Такое мнение высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в эфире Телеканала "360".
Эксперт считает, что ни Америка, ни Россия не заинтересованы сейчас в начале войны. Но тут есть и третий игрок, о котором говорят мало, добавил аналитик. По его мнению, это Великобритания, у которой есть свои интересы в этой игре.
Политолог считает, что России нужно жёстко реагировать на действия Лондона и доносить западному обществу свою позицию о том, что она ни на кого нападать не собирается.
Михайлов также усомнился, что Европа поддержит Киев, так как она не в состоянии защитить саму себя.
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