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Автор Евгения Васильева

На Украине сообщили о задержании российской шпионки

Мир

Представители Службы безопасности Украины рассказали о задержании агента РФ на территории страны. По данным правоохранителей, шпионка направляла в Москву информацию о ВСУ. 

На Украине сообщили о задержании российской шпионки

Как сообщили сотрудники ведомства, женщину завербовали в 2020 году. Она решила действовать против украинских властей из-за денег и своей идеологической позиции. Руководил операциями шпионки кадровый сотрудник спецслужбы Министерства госбезопасности ДНР, уточнили в СБУ.

"Куратором агента стал замглавы отдела "контрразведки" боевиков, которые напрямую контролируются российскими спецслужбами. Он — предатель, бывший сотрудник одного из украинских правоохранительных органов, с 2014 года разыскивается за дезертирство", — написали на официальном сайте ведомства.

Выяснилось, что в обязанности агента входил сбор информации об украинской армии в районе села Гранитное. В СБУ подчеркнули, что шпионка училась на топографа горной промышленности, а потому могла профессионально демонстрировать местоположение военных ВСУ на специальных картах. Сейчас женщина находится под стражей.

Ранее в западных и украинских СМИ появились сообщения о подготовке России к "вторжению" на соседнюю территорию. Европейские политики заявили, что работают над "пакетом всеобъемлющих санкций" на случай военной агрессии Москвы в отношении Киева.

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Рассекреченные русские шпионы
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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