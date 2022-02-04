Недавно США подняли в воздух три "самолета судного дня" одновременно. И в этом французский эксперт Эрик Денесе увидел некий настораживающий сигнал. Для чего американцы это делают, и что они этим хотят продемонстрировать? Своё мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала Украина. ру.
Эксперт считает, что Россия давит на США, заявляя о готовности к ядерной войне и предлагая договариваться "на берегу". А США давит на Россию, также показывая свою готовность к войне и готовность договариваться, но на своих условиях.
В такой ситуации это нормальное явление, то есть каждый хочет занять в переговорном процессе лучшие позиции, а других аргументов, кроме силовых, практически ни у одной стороны не осталось, заметил аналитик.
"Но взлёт "самолетов судного дня", если в это же время не взлетают другие самолеты и ракеты, он как раз свидетельствует о том, что в данный момент ничего не произойдет. Потому что у них же заправка не навсегда рассчитана. Ну полетали-полетали, прилетели и приземлились.
Да тем более три сразу если поднимаются. Это же надо сразу трёх человек, которые могут отдавать приказ о ядерном ударе, рассадить по самолётам. Обычно так не бывает. Они обычно рассредоточиваются: кто-то в бункер, кто-то в самолёт, а кто-то вообще не успевает добежать ни до бункера, ни до самолета", — объяснил политолог.
Это надо рассматривать просто как элемент психологического давления в рамках ещё не начавшегося, но возможного переговорного процесса, заключил Ищенко.
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