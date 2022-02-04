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Автор Екатерина Широкова

В Крыму американцам припомнили Аляску: не хотите вывести войска?

Политика

В Крыму раскритиковали требования американской стороны о выводе российских войск с территории полуострова. Как заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, РФ может с зеркальным предложением обратиться и к США.

В Крыму американцам припомнили Аляску: не хотите вывести войска?

Как подчеркнул Фикс, предъявляя требования к Москве, американская сторона "забывает" об Аляске и других штатах.

"Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов", — пояснил первый вице-спикер в беседе с РИА Новости.

Речь идёт о документе-ответе США и НАТО опубликованном в испанской газете El Paisна на ранее заявленные предложения по гарантиям безопасности в Европе Москвой. Согласно информации, Вашингтон готов обсудить с Россией контроль над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из нескольких регионов:

  • Крым,
  • Приднестровье,
  • Южная Осетия,
  • Абхазия.

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Аляска захотела стать Россией?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нато крым аляска
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