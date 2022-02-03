Политолог указал на противоречие в ответах США и НАТО с заявлениями Госдепа

Слив ответов США и НАТО в испанскую Pais — это часть инфовойны. И США не зря просили не обнародовать эти ответы. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Аналитик считает, что ответы хоть и не на ключевые вопросы, но сам их тон указывает на то, что Запад намерен договариваться. А это противоречит заявлениям Госдепа о якобы вторжении России на Украину и фактам поставки оружия Киеву.

Эксперт предположил, что сейчас американские спецслужбы будут пытаться узнать, как редакция Pais получила эти письма. Но, по его мнению, важно не это, так как ответ здесь лежит на поверхности — по почте от анонимного адресата.

"Важнее вопрос: почему Pais? Кто знал, что они обязательно используют эти материалы?", — заключил политолог.

Ранее испанская газета El País опубликовала на своём сайте текст конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

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