Закрытию вещания немецкой телекомпании Deutsche Welle в России нечего радоваться. И это ключевой момент. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Носович в своём Telegram-канале.
Эксперт считает, что Россия от закрытия RT в Германии потеряла больше, чем приобрела от закрытия у себя DW.
"Германия, по сути, принесла корпункт "немецкой волны" в Москве в жертву, правильно рассчитав, что разгром своего иновещания в России — малая цена за возможность разгрома RT в ФРГ. Так что я не считаю, что российская "мягкая сила" слаба, потому что неконкурентоспособна. Она слаба, потому что российскую "мягкую силу" громят, видя её эффективность", — высказался автор канала.
Аналитик добавил, что это же в равной степени относится и к пророссийским проектам, напомнив, как год назад на Украине конкуренты элементарно взяли в руки дубину и разнесли всю медийную инфраструктуру влияния партии Виктора Медведчука.
"В этом и суть. Вся Европа тогда стоя аплодировала отключениям телеканалов и блокировкам сайтов на Украине, отмахиваясь от разговоров про свободу слова как от пропаганды Кремля. Мы думаем, что играем в шахматы, а с нами играют в бои без правил", — заключил Носович.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.