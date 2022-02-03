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Автор Николай Ткаченко

Политолог высказался о закрытии вещания DW в России: "Нечего радоваться"

Политика

Закрытию вещания немецкой телекомпании Deutsche Welle в России нечего радоваться. И это ключевой момент. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Носович в своём Telegram-канале.

Политолог высказался о закрытии вещания DW в России: "Нечего радоваться"

Эксперт считает, что Россия от закрытия RT в Германии потеряла больше, чем приобрела от закрытия у себя DW.

"Германия, по сути, принесла корпункт "немецкой волны" в Москве в жертву, правильно рассчитав, что разгром своего иновещания в России — малая цена за возможность разгрома RT в ФРГ. Так что я не считаю, что российская "мягкая сила" слаба, потому что неконкурентоспособна. Она слаба, потому что российскую "мягкую силу" громят, видя её эффективность", — высказался автор канала.

Аналитик добавил, что это же в равной степени относится и к пророссийским проектам, напомнив, как год назад на Украине конкуренты элементарно взяли в руки дубину и разнесли всю медийную инфраструктуру влияния партии Виктора Медведчука.

"В этом и суть. Вся Европа тогда стоя аплодировала отключениям телеканалов и блокировкам сайтов на Украине, отмахиваясь от разговоров про свободу слова как от пропаганды Кремля. Мы думаем, что играем в шахматы, а с нами играют в бои без правил", — заключил Носович.

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