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Автор Игорь Рябов

России прекращается вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Политика

Россия закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle и аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании.

Спутниковое и иное вещание телерадиокомпании прекращается на территории РФ, заявили в МИД РФ.

Такой шаг стал ответной мерой "на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE" в Германии.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии из-за отсутствия лицензии. пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков запрет посягательством на свободу слова.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году в соцсетях. По данным CrowdTangle, в 2021 году RT DE обходил по количеству аудитории и просмотрам ведущие СМИ Германии: Bild, Der Spiegel, ZDF, Tagesschau.

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