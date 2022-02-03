России прекращается вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Россия закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle и аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании.

Спутниковое и иное вещание телерадиокомпании прекращается на территории РФ, заявили в МИД РФ.

Такой шаг стал ответной мерой "на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE" в Германии.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии из-за отсутствия лицензии. пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков запрет посягательством на свободу слова.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году в соцсетях. По данным CrowdTangle, в 2021 году RT DE обходил по количеству аудитории и просмотрам ведущие СМИ Германии: Bild, Der Spiegel, ZDF, Tagesschau.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.