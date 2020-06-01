Полиция Миннеаполиса обстреляла журналистов Deutsche Welle

Полицейские в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу Deutsche Welle. Издание опубликовало видео обстрела.

Журналист Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг готовились к выходу в прямой эфир, когда в них выстрелил полицейский. Затем стражи порядка потребовали без объяснения причин покинуть территорию.

Сотрудникам СМИ не помогли даже жилеты с надписью "Press" и аккредитация журналистов.