Примаков одобрил назначение Поклонской на должность своего заместителя

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков одобрительно отнёсся к тому, что его заместителем была назначена бывший прокурор республики Крым, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Поклонская была назначена заместителем руководителя Россотрудничества указом президента РФ Владимира Путина. С содержанием соответствующего распоряжения можно ознакомиться на официальном ресурсе правовой информации. Предыдущим указом глава государства снял Поклонскую с должности посла в Кабо-Верде, о чём она сама попросила ранее, сообщив, что не может занять этот пост по личным причинам.

"Добро пожаловать в команду!" — такими словами Примаков сопроводил свой пост в Telegram-канале, дополнив его снимками указов о том, что Поклонская и Илья Баланин вступают в должности заместителей главы Россотрудничества.

Сама бывший прокурор республики Крым сообщила, что рада стать частью команды Россотрудничества, добавив, что приступит к своим рабочим обязанностям в понедельник.

"Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте", — сказала Поклонская.

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