Пентагон оказался не готов перебросить войска США в Европу

Военное ведомство США пока не готово объявить о начале переброски дополнительных американских войск в Европу на фоне кризиса вокруг Украины.

"На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Днем ранее он говорил, что военное ведомство США пока не получало приказа о начале переброски своих войск в Европу.

Глава Белого дома Джо Байден 28 января объявил, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу на фоне растущей напряженности между Москвой и Североатлантическим альянсом.

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