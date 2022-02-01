Польша ввела персональные санкции против Виталия Милонова

Власти Польши запретили депутату российской Госдумы въезд в страну, добавив имя Виталия Милонова в визовый санкционный список.

Причины решения в Варшаве не озвучили. Но напомнили, что эта санкция означает запрет въезда не только в Польшу, но и в любую страну Евросоюза и страны шенгенской зоны.

Милонов со своей стороны сделал вывод:

"Это решение не только про меня. Это продолжение русофобской политики Запада, — сказал он в комментарии ФАН. — Хотя не исключаю, что так мне отомстили за мою позицию во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе".

Напомним, российский парламентарий лично выезжал в приграничные зоны, где ждали решения своей участи мигранты, помогал властям Белоруссии облегчать жизнь нелегалам и занимался освещением увиденного в СМИ.

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