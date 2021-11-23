EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мясников перечислил продукты, которые нельзя есть при гриппе и простуде
Разин рассказал о взрывном характере Нины Руслановой
Арзамасова впервые показала лицо сына от Авербуха: "Лев Ильич!"
В России разрабатывается самый быстрый и точный экспресс-тест на COVID-19
Требования главы МИД Молдавии вызывают у политолога сомнения в его адекватности
Волынец предложила запретить забирать за долги жильё, купленное на маткапитал
Пять человек пострадали в ДТП со "скорой" в Иванове
Глава болгарского МВД отреагировал на трагедию с автобусом: "Ужасающая картина"
Дочь Гаркалина: сертификат о прививке у отца был подлинным

Милонов объяснил, почему Польша "злится" на мигрантов: "Попрошайки из ЕС"

Политика

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что Варшава видит в мигрантах на белорусско-польской границе "конкурентов". По его мнению, страна претендует на деньги ЕС.

Милонов объяснил, почему Польша "злится" на мигрантов: "Попрошайки из ЕС"

Как пояснил Милонов, поляки "сами европейские мигранты" и не потерпят "других" беженцев.

"Польское правительство — попрошайки ЕС. Они, мягко говоря, не доноры ЕС, а реципиенты. Они получают деньги из Евросоюза и видят в каждом мигранте конкурента", — написал политик в своём Facebook.

Сегодня власти Польши заявили, что готовы обсудить с Москвой кризис на границе. Однако чётко дала понять, что диалог с белорусским правительством по этому поводу вести не будет. И обговаривать с Лукашенко только "технические вопросы". А вот с оппозиционными силами страны польские власти собираются сотрудничать.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что конфликт на белорусско-польской границе обострился в начале ноября. У рубежей находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов, желающих попасть в страны Евросоюза, однако польские силовики отказываются пропускать их в страну. Несколько раз беженцы предпринимали попытку штурмовать пограничные пункты и ломали ограждение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Ещё один регион РФ ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте
Мясников перечислил продукты, которые нельзя есть при гриппе и простуде
Разин рассказал о взрывном характере Нины Руслановой
Милонов объяснил, почему Польша "злится" на мигрантов: "Попрошайки из ЕС"
Власти Польши заявили о готовности обсудить с Россией миграционный кризис
Арзамасова впервые показала лицо сына от Авербуха: "Лев Ильич!"
В России разрабатывается самый быстрый и точный экспресс-тест на COVID-19
Требования главы МИД Молдавии вызывают у политолога сомнения в его адекватности
Волынец предложила запретить забирать за долги жильё, купленное на маткапитал
Пять человек пострадали в ДТП со "скорой" в Иванове
Популярное
Здоровье
Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.

Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Новости Узбекистана
Пойдёт ли Москва на поворот сибирских рек для Узбекистана?
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Любовь Степушова Пойдёт ли Москва на поворот сибирских рек для Узбекистана? Любовь Степушова Василий Амирджанов Патриарх Кирилл допустил "нормальное разномыслие" Василий Амирджанов Ирина Шлионская Иммунитет может быть врождённым, но только во втором поколении Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов
Эврика! - Наука
Куда исчез дельта-штамм COVID-19 в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии
Вадим Горшенин: Pravda.Ru назвала верную версию гибели "Курска" еще 20 лет назад
Силовые структуры
Вадим Горшенин: Pravda.Ru назвала верную версию гибели "Курска" еще 20 лет назад
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников