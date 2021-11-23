Милонов объяснил, почему Польша "злится" на мигрантов: "Попрошайки из ЕС"

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что Варшава видит в мигрантах на белорусско-польской границе "конкурентов". По его мнению, страна претендует на деньги ЕС.

Как пояснил Милонов, поляки "сами европейские мигранты" и не потерпят "других" беженцев.

"Польское правительство — попрошайки ЕС. Они, мягко говоря, не доноры ЕС, а реципиенты. Они получают деньги из Евросоюза и видят в каждом мигранте конкурента", — написал политик в своём Facebook.

Сегодня власти Польши заявили, что готовы обсудить с Москвой кризис на границе. Однако чётко дала понять, что диалог с белорусским правительством по этому поводу вести не будет. И обговаривать с Лукашенко только "технические вопросы". А вот с оппозиционными силами страны польские власти собираются сотрудничать.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что конфликт на белорусско-польской границе обострился в начале ноября. У рубежей находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов, желающих попасть в страны Евросоюза, однако польские силовики отказываются пропускать их в страну. Несколько раз беженцы предпринимали попытку штурмовать пограничные пункты и ломали ограждение.

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