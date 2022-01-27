Марков подвел итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу

США дали письменный ответ на предложения России. И хотя он закрыт, западные политики дали много утечек, что "нет" дано на все ключевые требования. Америка и НАТО эффективно и эффектно навязывают свою волю России, как они считают. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале, подводя итоги по прошествии месяца со дня ультиматума России.

Эксперт отметил, что в ответ на требование отвести свою военную инфраструктуру от границ России страны Альянса, наоборот, начали переброску военных структур ближе к её границам и начали массированные поставки вооружения киевскому режиму.

"В ответ на угрозы признания ДНР и ЛНР со стороны России, если не будут выполняться Минские соглашения, США фактически заявили, что Россия может это сделать, но в ответ будут только санкции. А Франция и Германия вместе с США подтвердили свой прежний курс в отношении Минских соглашений: Киев их будет выполнять только как ему выгодно, во всем виновата Россия и нет никакого внутреннего конфликта, а есть конфликт между Россией и Украиной. В общем, этот месячный дипломатически — информационный период после российского ультиматума фактически с негативным результатом для России", — сделал вывод аналитик.

По его мнению, причина этого в уверенности США и НАТО в том, что Россия ни на какие серьёзные действия не решится. А если она признает ДНР и ЛНР, то это будет только выгодно Западу.

Аналитик полагает, что теперь вместо поиска компромиссных вариантов, давление на Россию будет только усилено. А она при этом продолжает говорить жёсткие слова и ничего не делать.

"Это создает ощущение противоречия. Путину в течение этого месяца со стороны США и НАТО фактически брошен ещё один вызов. Как Путин ответит на него? Сейчас жёсткий ответ остается для Путина уже почти единственным вариантом", — заключил Марков.

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