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Автор Любовь Степушова

Экс-посол Болгарии в РФ рассказал об истинных целях России в переговорах с США

Мир

Москва, повышая ставки, добилась того, о чём раньше и не помышляла — усадила США за стол переговоров. Об этом заявил Болгарскому национальному радио (БНР) посол Болгарии в России в период 2006-2012 годов Пламен Грозданов.

Экс-посол Болгарии в РФ рассказал об истинных целях России в переговорах с США

О неразмещении баз НАТО на Украине можно договориться

По его словам, Россия знает, что её требования невыполнимы, но главное — вести переговоры.

"НАТО не закроет дверь для новых членов, но всем известно, что альянс не готов принять Украину и Грузию. А если начать переговоры по ракетам средней и малой дальности, о неразмещении баз НАТО на Украине, то есть шансы на удачные переговоры", — отметил эксперт.

По его словам, никто не готов к войне.

"Ни Соединённые Штаты, ни НАТО не хотят воевать с Россией, ни Россия не хочет воевать с США или НАТО. Если бы Россия хотела забрать часть Украины, она бы так не действовала — методами дипломатии, чтобы что-то всё-таки получить с точки зрения безопасности. Никакого конфликта между США и Россией не будет", — сказал Грозданов.

Россия будет добиваться компенсации за поражение в "холодной войне"

Дипломат уверен, что проблема во взаимоотношениях РФ и США восходит к концу "холодной войны", когда от старой системы безопасности "отказались", а новая сложилась под руководством США и НАТО.

По мнению эксперта, Россия была вначале слишком слаба, чтобы противостоять новой ситуации, "но большая страна, проигравшая войну и находящаяся в подчинённом положении, когда-нибудь будет добиваться компенсации".

"Никто не хотел слышать российские претензии, и Россия изменила свой подход. И прошлой весной Россия решила силой давления заставить США сесть за стол переговоров. Состоялись переговоры Байдена и Путина в Женеве, хотя и без существенного результата. Россия усилила давление с единственной целью — заставить США пойти на переговоры", — сказал Грозданов.

По его словам, правительство Болгарии заняло взвешенную позицию в этом вопросе. Дипломат не предполагает, что в случае конфликта возникнут проблемы с поставками газа в Болгарию.

Москва получила в среду письменный ответ США и НАТО на свои предложения о новой системе безопасности. Как прокомментировал документ глава МИД Сергей Лавров, по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет.

"Главным вопросом является наша чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", — отметил министр.

Решение о дальнейших действиях РФ примет президент Владимир Путин, добавил Лавров.

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Слив: Россия готовит госпереворот на Украине вместо вторжения?
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина сергей лавров
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