Психотерапевт прокомментировал обращение Назарбаева к народу Казахстана

Какого-то скрытого смысла в жестах и мимике бывшего президента Казахстана нет. Такое мнение высказал психотерапевт Сергей Нурисламов, комментируя Pravda.Ru видеообращение Нурсултана Назарбаева к нации.

Эксперт отметил, что на казахском языке елбасы говорил с большим темпом речи и при этом меньше жестикулировал. А на русском языке он, может быть, говорил чуть медленнее с попыткой более ясно донести свою мысль, считает Нурисламов. Поэтому, по его словам, понятно, что жесты как бы являлись подтверждением той речи, которую он произнес на неродном языке.

"Здесь бы я не искал пока никакого подковерного смысла, двойного стандарта, невербального обращения к нации или к зрителям. Я бы просто наблюдал за происходящим дальше, не обращая внимания на эмоции, на жесты. Потому что, на самом деле, когда ты уходишь, уходя — уходи", — заявил специалист.

Он также заметил, что нужно следить за тем, какая информация появится после. Но те жесты, которые были у Назарбаева соответствовали его словам, заключил собеседник.

Ранее экс-президент Казахстана впервые с начала беспорядков в стране выступил с обращением к народу и заявил, что теперь является обычным пенсионером.

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