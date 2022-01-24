EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Главное в речи вице-адмирала Шенбаха – не Путин и не Крым: политолог Сосновский

Политика

Когда состоялся разговор у вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха в Индии, то информация о том, что там произошло нечто неприятное для Украины, была передана из украинского посольства в Германию. То есть это была инициатива посла Андрея Мельника.

Главное в речи вице-адмирала Шенбаха – не Путин и не Крым: политолог Сосновский

Сразу же после этого состоялась видеоконференция с участием трех человек: самого адмирала, министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт и генерала-инспектора, которому фактически подчиняется вся армия. Об этом рассказал немецкий политолог, журналист Александр Сосновский в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Эксперт заметил, что выступление Шенбаха было на самом деле намного длиннее. И там есть одна ключевая деталь, на которую пока никто из российских комментаторов не обратил внимания. И это не Крым, не вопрос уважения к Путину, не то, что Украина не может стать членом НАТО, хотя это тоже важно.

Аналитик добавил, что в конце речи адмирала прозвучал такой пассаж: я глубоко верующий христианин, католик, и русские — это православный народ, христиане, с которыми мы не можем и не должны воевать. Именно это вызвало наибольшее возмущение в определенных кругах Германии, так как нынешняя власть страны — не ХДС, а социально-демократическая партия.

И это высказывание адмирала было в пользу оппозиционного союза ХДС-ХСС. А это очень серьезный ход, о котором все время говорят консервативные круги, и это очень важно, в первую очередь для бундесвера, подчеркнул политолог.

По его мнению, в бундесвере, конечно, будут воевать, если им прикажут, но при этом там очень хорошо понимают, что воевать нельзя, так как это конец. И линия религии для них тоже необычайно важна.

Теперь, после вынужденной отставки их образцового офицера, можно представить, насколько будет расколот бундесвер. А также можно себе представить, насколько бундесвер сейчас ненавидит Украину, ее посла Мельника и всех тех, кто имеет к этому инциденту отношение, высказал свою точку зрения журналист.

"Если они думают, что таким образом они приобрели себе какие-то положительные преференции, то все произошло со знаком наоборот. После этого можно совершенно четко представлять себе, что есть политическая часть Германии <…>, и есть военная часть, которая в случае чего должна воевать.

Так вот эта военная часть Германии — у нее совершенно другое настроение, она совершенно в другом направлении думает и мыслит. И после этой отставки адмирала я вообще не уверен, что теперь нас ждут какие-то очень серьезные перемены, в первую очередь, в Германии. В хорошем смысле по отношению к России", — заключил Сосновский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог: Украина может спастись, только если станет федерацией
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы крым россия украина германия
Новости
США рекомендуют своим дипломатам в Киеве отправить семьи домой
Кличко: Германия предала Украину, отказавшись поставлять оружие на фоне "угроз"
Главное в речи вице-адмирала Шенбаха – не Путин и не Крым: политолог Сосновский
Нефть марки Brent продолжает дорожать из-за высокого спроса
Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Россию
Наташа Королёва о запрете на въезд в Литву: "Испанский стыд!"
Британский профессор Спектор назвал симптомы "омикрона" у вакцинированных
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса закончится в этом году
Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"
Последние материалы
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса закончится в этом году
Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"
Алёна Кравец раскрыла секрет гармонии Пугачёвой и Галкина
В Омске 14-летняя школьница подстроила убийство своей семьи "ради любви"
Из-за Саакашвили раскалывается Грузинская Церковь
Кулеба призвал ФРГ прекратить "поощрять Путина к новому нападению на Украину"
Французский политолог: антироссийская политика Запада равна "самоубийству"
Врач Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% пациентов с "омикроном"
Кожевников рассказал, когда люди смогут дотронуться друг до друга через телефон
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации
Здоровье
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Любовь Степушова Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан? Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме Зеленскому посоветовали "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине
Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за своё спокойствие
Политика. Новости и аналитика
Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за своё спокойствие
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников