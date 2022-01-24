Главное в речи вице-адмирала Шенбаха – не Путин и не Крым: политолог Сосновский

Когда состоялся разговор у вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха в Индии, то информация о том, что там произошло нечто неприятное для Украины, была передана из украинского посольства в Германию. То есть это была инициатива посла Андрея Мельника.

Сразу же после этого состоялась видеоконференция с участием трех человек: самого адмирала, министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт и генерала-инспектора, которому фактически подчиняется вся армия. Об этом рассказал немецкий политолог, журналист Александр Сосновский в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Эксперт заметил, что выступление Шенбаха было на самом деле намного длиннее. И там есть одна ключевая деталь, на которую пока никто из российских комментаторов не обратил внимания. И это не Крым, не вопрос уважения к Путину, не то, что Украина не может стать членом НАТО, хотя это тоже важно.

Аналитик добавил, что в конце речи адмирала прозвучал такой пассаж: я глубоко верующий христианин, католик, и русские — это православный народ, христиане, с которыми мы не можем и не должны воевать. Именно это вызвало наибольшее возмущение в определенных кругах Германии, так как нынешняя власть страны — не ХДС, а социально-демократическая партия.

И это высказывание адмирала было в пользу оппозиционного союза ХДС-ХСС. А это очень серьезный ход, о котором все время говорят консервативные круги, и это очень важно, в первую очередь для бундесвера, подчеркнул политолог.

По его мнению, в бундесвере, конечно, будут воевать, если им прикажут, но при этом там очень хорошо понимают, что воевать нельзя, так как это конец. И линия религии для них тоже необычайно важна.

Теперь, после вынужденной отставки их образцового офицера, можно представить, насколько будет расколот бундесвер. А также можно себе представить, насколько бундесвер сейчас ненавидит Украину, ее посла Мельника и всех тех, кто имеет к этому инциденту отношение, высказал свою точку зрения журналист.

"Если они думают, что таким образом они приобрели себе какие-то положительные преференции, то все произошло со знаком наоборот. После этого можно совершенно четко представлять себе, что есть политическая часть Германии <…>, и есть военная часть, которая в случае чего должна воевать. Так вот эта военная часть Германии — у нее совершенно другое настроение, она совершенно в другом направлении думает и мыслит. И после этой отставки адмирала я вообще не уверен, что теперь нас ждут какие-то очень серьезные перемены, в первую очередь, в Германии. В хорошем смысле по отношению к России", — заключил Сосновский.

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