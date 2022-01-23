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Автор Николай Ткаченко

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Политика

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кей-Ахим Шенбах, который позволил себе высказать свое мнение о России, Путине и Украине, принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос в своем Telegram-канале.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

"Как думаете, что думает бундесвер про вынужденную отставку вице-адмирала Шенбаха? Правильно думаете! Унижение и бессилие. Озвучить в деталях не могу, мне в Берлин возвращаться", — написал эксперт.

На этот пост бурно отреагировали подписчики. Они восхитились поступком адмирала и заклеймили позором руководство Германии.

"Надо поддержать его! Надеюсь, остальные офицеры бундесвера сделают правильные выводы из всего этого позора!" — написал Yury Musicman.

"И это хвалебная Германия? Позор", — добавила Лариса.

"Честь и почет морскому Генералу! Позор правительству Германии!" — присоединился к обсуждению Игореха.

"Сил мужику, думаю, и другие поймут что происходит", — заметила Елена.

"Молодец мужик. Но пострадал из-за помойки", — поддержал Игорь Лебедев.

"Разумное мнение стало опасно произносить, приходится оправдываться и признавать ошибкой. Какая уж тут демократия и свобода слова, если увольняют за разногласия с линией Хозяина. А мы еще на что-то надеемся, как-то их убедить в соблюдении нами международных норм. Но лёд тронулся, люди эти слова оценят положительно", — высказалась Татьяна С.

"Молодец! Такими должны быть военные! Германия учитесь у него и дорожите им!" — призвала Нина.

"Несправедливость огромная. Сочувствую от души умному и честному моряку", — посетовала Людмила Геннадьевна.

"Жаль человека, и очень благодарна ему. И это единственное отличное от других мнение прозвучало на всю Германию. Хотя в стране очень много людей нормально и с пониманием относящихся к нам", — заметила GG.

"Браво, адмирал! Спасибо за правду!" — восхитилась Елена.

Напомним, вице-адмирал Шенбах заявил, что Владимир Путин хочет добиться уважения, которого он, возможно, заслуживает. После этих слов он подвергся критике со стороны властей ФРГ и вынужден был уйти в отставку.

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