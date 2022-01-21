Россия не боится никого, даже США, заявил замглавы МИД РФ Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не боится никого, в том числе США.

"Мы не боимся никого, даже США", — сказал Рябков журналистке американского телеканала CBC Елене Раффини. Она спросила у замглавы МИД РФ, почему Россию пугает Украина, сообщает РИА Новости.

Ранее в Женеве (Швейцария) завершилась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Представители двух стран встретились в отеле "Президент" и беседовали на протяжении полутора часов. Стороны обсуждали предложения РФ по гарантиям безопасности. Перед встречей Блинкен отметил, что письменный ответ США на предоставленные Россией документы ещё не готов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен попросил россиян не участвовать в нападении на Украину. Он подчеркнул, что единственная угроза для граждан РФ — "бессмысленная война с соседями, с Украиной", которая "больше всех затронет молодых людей, которые будут рисковать своей жизнью, а возможно, даже лишаться её".