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Автор Елена Былкина

Симоньян о возможной войне: "Они делают ровно то, про что мы орём"

Политика

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему началась истерия по поводу якобы готовящейся войны с Украиной

Симоньян о возможной войне: "Они делают ровно то, про что мы орём"

Журналистка попыталась предельно тактично сформулировать свои догадки.

"Одна Северная страна вполне могла иметь план немного поставить на место украинские элиты, выправить ситуацию по Донбассу и проч. Для решения каких-то вопросов — вполне мог рассматриваться силовой вариант. Как ответ на провокацию. Как поддержка украинского внутриполитического конфликта и т. д.", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Телеведущая уверена, что США знает, чем это всё закончится, поэтому там решили заранее на весь мир кричать: русские сейчас нападут. Таким образом, по мнению журналистки, они пытаются сорвать планы РФ.

"Они теперь каждый раз так будут делать. Орать на весь мир. Сбивая нам планы. Сейчас они уже уверены, что планы сорваны. А чего сорваны-то? Есть необходимость — всё равно надо делать. В другой раз они, прежде чем орать, подумают: эти русские совсем невменяемые — они делают ровно то, про что мы орём. Надо быть хуже, чем они думают. Мы уже были лучше, чем они думают, и никто этого не оценил", — выразила свою точку зрения глава RT.

Подписчики Симоньян поделились свои мнением на этот счёт.

"Абсолютно верно!!! Давно говорю! Заявили ушлёпки, что на Донбассе столько-то наших войск, надо столько и ввести. Заявили что нападём, надо напасть. Глядишь подумают прежде чем заявлять. Хотя думать похоже им уже нечем";

"Если завтра поменяются местами земные полюса, а земля начнёт вращаться в обратном направлении и сойдёт с орбиты, у них всё равно в этом будет виновата Россия. Так что выбора у нас всё равно нет";

"Это к России войну толкают, два варианта сдаться или ответить. 8 лет Россию втягивают в войну", — писали фолловеры под постом Симоньян.

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Российский генерал о ВОЗМОЖНОЙ войне между Россией и Западом!
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы маргарита симоньян
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