Правительство Коми отправлено в отправлено в отставку главой республики Владимиром Уйбой. Об этом он сообщил журналистам 17 января.
По словам Уйбы, решение об отставке правительства связано с необходимостью решения стратегических задач развития республики. Глава Коми сообщил, что до объявления нового состава кабмина члены правительства будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.
"Полномочия Председателя Правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахтямовну Ахмееву", — цитирует Уйбу официальный портал республики.
По словам главы Коми, первоочередной задачей нового правительства республики станет выведение экономики на качественно новый уровень, которого предполагается достичь, развивая обрабатывающие производства, а также производства с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов. План диверсификации республиканской экономики до 2026 года включает 50 проектов, предусматривающих привлечение 150 млрд рублей частных инвестиций.
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