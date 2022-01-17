Правительство Коми отправили в отставку

Правительство Коми отправлено в отправлено в отставку главой республики Владимиром Уйбой. Об этом он сообщил журналистам 17 января.

По словам Уйбы, решение об отставке правительства связано с необходимостью решения стратегических задач развития республики. Глава Коми сообщил, что до объявления нового состава кабмина члены правительства будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.

"Полномочия Председателя Правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахтямовну Ахмееву", — цитирует Уйбу официальный портал республики.

По словам главы Коми, первоочередной задачей нового правительства республики станет выведение экономики на качественно новый уровень, которого предполагается достичь, развивая обрабатывающие производства, а также производства с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов. План диверсификации республиканской экономики до 2026 года включает 50 проектов, предусматривающих привлечение 150 млрд рублей частных инвестиций.

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