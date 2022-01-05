EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Эксперт: президент Казахстана Токаев сменит ставленников Назарбаева во власти

Политика

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменит ставленников Нурсултана Назарбаева во всех госструктурах после отставки последнего с поста председателя Совета безопасности.

Эксперт: президент Казахстана Токаев сменит ставленников Назарбаева во власти

Ранее Токаев выступил с обращением к нации, в котором сказал, что становится председателем Совета безопасности т будет жёстко действовать в отношении протестующих.

"Учитывая, что он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, и в других структурах он сменит людей, которых назначал Назарбаев, на своих людей", — отметил Жарихин в беседе с РИА Новости.

Эксперт назвал кадровые перестановки продолжением процесса передачи власти в "экстраординарной ситуации". Однако пока непонятно, насколько силовики будут лояльны Токаеву, добавил Жарихин.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Политологи увидели майданный сценарий в событиях в Казахстане.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы казахстан владимир жарихин касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
Новости
Эксперт: президент Казахстана Токаев сменит ставленников Назарбаева во власти
В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД
В Казахстане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву
Рамзан Кадыров сравнил беспорядки в Казахстане с началом войны в Чечне
На Украине заявили о блокировке поставок казахского угля через РФ
Польский публицист: США оставили руководство Европой России и Германии
Президент Казахстана Токаев выступил с обращением к нации
Эдгард Запашный встретил Новый год в больнице, артиста прооперировали
В Алма-Ате протестующие разгромили офис телерадиокомпании "Мир"
Восемь человек пострадали в ДТП с участием около 50 машин в Тульской области
Последние материалы
Новогодние "огоньки" поддержали поминальный тренд
В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД
В Казахстане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву
Рамзан Кадыров сравнил беспорядки в Казахстане с началом войны в Чечне
Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому?
Очищение организма от шлаков: миф или реальность?
Как правильно гадать на Святки
Зачем есть грибы со вкусом земляники?
Делаем улыбку идеальной
На Украине заявили о блокировке поставок казахского угля через РФ
Популярное
Бывший СССР
Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия

Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.

Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Бывший СССР
В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?
Мир. Новости мира
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Василий Амирджанов Новогодние "огоньки" поддержали поминальный тренд Василий Амирджанов Любовь Степушова Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому? Любовь Степушова Ирина Шлионская Зачем есть грибы со вкусом земляники? Ирина Шлионская
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Экономика и бизнес
Цены на газ в Чехии стали причиной явления, которое не прогнозировали
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Мир. Новости мира
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников