Эксперт: президент Казахстана Токаев сменит ставленников Назарбаева во власти

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменит ставленников Нурсултана Назарбаева во всех госструктурах после отставки последнего с поста председателя Совета безопасности.

Ранее Токаев выступил с обращением к нации, в котором сказал, что становится председателем Совета безопасности т будет жёстко действовать в отношении протестующих.

"Учитывая, что он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, и в других структурах он сменит людей, которых назначал Назарбаев, на своих людей", — отметил Жарихин в беседе с РИА Новости.

Эксперт назвал кадровые перестановки продолжением процесса передачи власти в "экстраординарной ситуации". Однако пока непонятно, насколько силовики будут лояльны Токаеву, добавил Жарихин.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Политологи увидели майданный сценарий в событиях в Казахстане.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.